Een halfzijdig verlamde Utrechter is maandagavond in F.C. Dondersstraat in de Zeeheldenbuurt bestolen van een op maat gemaakte driewieler. Dat meldt de politie donderdag.

Volgens de politie vond de fietsendiefstal tussen 20.45 uur en 21.00 uur plaats. "De steler heeft er zelf niets aan", aldus de politie. De Utrechter zit nu zonder vervoersmiddel.

Mensen die de fiets zien staan, wordt opgeroepen het algemene politienummer te bellen. De politie brengt de driewieler dan terug bij de eigenaar.