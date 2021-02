De stationshal van Utrecht Centraal krijgt donderdag 11 februari een metersgrote locomotief uit het boek nijntjes treinreis.

De blauwe locomotief wordt in de hal geplaatst, net buiten de toegangspoortjes aan de kant van de Jaarbeurs. "Het is een eerbetoon aan Dick Bruna en 65 jaar nijntje", zegt stationsmanager Mirjam Schokker.

De van hout en polyester gemaakte locomotief is 4 meter lang en 2,5 meter hoog. De driedimensionale locomotief komt op een sokkel te staan en is een getrouwe kopie van de locomotief uit het boekje nijntjes treinreis. "Het is geen speeltoestel", zegt Mirjam Schokker, de bedenker van de installatie. "Kinderen kunnen er niet in."

"De locomotief gaat fungeren als een oriëntatie- en ontmoetingspunt voor reizigers, die de stad in willen aan de Jaarbeurs-kant. Vergelijkbaar met de 'kunstwolk', een ontmoetingsplek aan de kant van Hoog Catharijne."

Met nijntje op de foto via een QR-code

"We zijn van plan een QR-code aan te maken zodat je nijntje ook zelf kunt zien in het treintje. Kinderen kunnen dan samen met nijntje op de foto. Ook zijn we bezig om een speaker te plaatsen, waaruit een kinderstem het verhaal van Dick Bruna van nijntjes treinreis vertelt", zegt Schokker. De locomotief blijft permanent in de hal.

"De locomotief past in de plannen om de stationshal overzichtelijker in te richten. Zo is de piano ook verplaatst van de centrumzijde naar de Jaarbeurs-zijde. Daarbij is gekeken naar de loopstromen. Het werd aan de centrumkant steeds drukker. Daar staan de boekwissel en de trappen naar de trams. Een goede pianist trekt publiek. Aan de Jaarbeurs-zijde komt de piano beter tot z'n recht.″

Volgende week donderdag wordt het nijntje-treintje geplaatst. Later volgt een officiële opening met een groep kinderen. Eerder deze week plaatste ProRail een nieuw reusachtig informatiescherm in de stationshal van Utrecht Centraal.