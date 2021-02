Ruim tweeduizend huisartsen in de regio Utrecht krijgen vanaf zaterdag het vaccin tegen COVID-19 toegediend. Het vaccineren zal plaatsvinden in het Diakonessenhuis, het UMC Utrecht en in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Huisartsen zouden het coronavaccin in eerste instantie pas toegediend krijgen op het moment dat zij zelf beginnen patiënten te vaccineren. Het ministerie heeft eind januari besloten dat dit al vanaf zaterdag kan, omdat huisartsen een verhoogd risico op besmetting lopen.

Huisartsen, huisartsen in opleiding, chauffeurs van huisartsenposten, verpleegkundig specialisten en physician assistants van de huisartsenposten ontvangen een uitnodiging via de Landelijke Huisartsen Vereniging. Zij krijgen het Moderna-vaccin toegediend.

De tweede vaccinatie zal over vier weken plaatsvinden.