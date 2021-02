Utrechtse zzp'ers en kleine ondernemers die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen binnenkort hulp vragen bij de gemeente. De gemeente wil hulp bieden bij het versterken van ondernemingen, het oplossen van schulden of het begeleiden naar werk in loondienst.

"In deze moeilijke tijd bieden we de ondernemers in de stad graag snel weer perspectief en financiële zekerheid. We kijken daarbij naar wat de ondernemer zelf nodig heeft", zegt wethouder Linda Voortman.

De gemeente heeft samen met de Hogeschool Utrecht een enquête uitgevoerd onder 400 ondernemers die een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen. Uit de enquête bleek dat 64 procent van zzp'ers en kleine ondernemers behoefte hebben aan extra financiële hulp en 29 procent behoefte heeft aan omscholing.

Uit een tweede enquête onder 350 ondernemers bleek daarnaast dat 63 procent hulp wil bij het voortzetten van hun bedrijf. Ook bleek dat 52 procent van deze ondernemers behoefte heeft aan begeleiding naar een baan in loondienst en dat 40 procent hulp wil bij financiën en schulden.

De gemeente komt de komende maanden met hulp op maat die aansluit bij de uitkomsten van de enquête.