Na de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond heeft de politie meer dan vijftig tips ontvangen over de dodelijke aanrijding bij 't Goyplein in Utrecht op 1 januari 2020.

De meeste tips gaan volgens de politie over het type auto waarin de verdachte zou hebben gereden. Daarbij zijn veel verschillende merken genoemd.

De verdachte reed het slachtoffer van links aan toen zij met haar snorscooter het plein overstak na een nachtdienst bij een nabijgelegen zorginstelling. De auto reed haar met een snelheid van ongeveer 140 kilometer per uur aan. Ook negeerde de verdachte een rood verkeerslicht.

De vrouw raakte zwaargewond. Na het ongeluk reed de automobilist met hoge snelheid door. Het slachtoffer overleed achttien dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ook na een emotionele oproep van de familie van het slachtoffer kwam er geen duidelijkheid over de identiteit van de dader.

De politie vraagt mensen die weten wie de auto heeft bestuurd of mogelijk andere belangrijke informatie hebben om zich te melden.