De 24-jarige Simone N. is door rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 120 dagen. Via babbeltrucs zou de verdachte samen met Laura D. geld hebben gestolen van slachtoffers in Utrecht. De officier van justitie had 24 maanden cel geëist.

De verdachten hebben van meerdere ouderen geld gestolen. Ze beweerden van een zorginstantie te zijn en bloed te komen prikken. In één geval deed het duo dat ook echt.

Slachtoffers moesten 1 euro betalen door hun pinpas op een groot scherm te leggen en de pincode in te voeren. De verdachten namen de pincodes over. Ook pinpassen werden meegenomen. In totaal hebben ze 5.500 euro gestolen.

N. werd door verschillende agenten herkend op beelden van bewakingscamera's bij de geldautomaten waar ze geld opnamen met de gestolen passen. De verdachte was ook te zien op eerder gepubliceerde foto's van de politie. N. was al eens veroordeeld voor vermogensdelicten.

Daarnaast noemt de rechtbank dit een "ernstige vorm van diefstal". Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. De man moet ook een boete van 100 euro betalen. Die kreeg hij voorwaardelijk opgelegd in een andere zaak.