Het parkeerterrein bij Slot Zuylen in Oud-Zuilen is nog altijd gedeeltelijk afgesloten voor parkeerders nadat vorige maand een boom omviel. Een 34-jarige vrouw uit Leiden overleed ter plekke.

Directeur Willem te Slaa van Slot Zuylen zegt dat het terrein pas opengaat als zeker is dat het veilig is. "We willen zorgvuldig zijn en geen enkel risico nemen. Liever te lang dicht dan te vroeg weer open."

De boom viel op 2 januari onverwachts om, waardoor een vrouw kwam te overlijden. De zomereik stond in het aangrenzende bos, dat ook eigendom is van de stichting Slot Zuylen.

Te Slaa zegt dat de verzekeraar van de stichting meerdere onderzoeken heeft uitgevoerd naar de oorzaak en in gesprek is met de nabestaanden van het slachtoffer. De precieze afhandeling van de kwestie ligt daardoor niet bij Slot Zuylen.

Intussen is een extra onderhoudsplan opgesteld voor het terrein om er zeker van te zijn dat niet weer een boom omvalt. De gemeente Stichtse Vecht moet eerst toestemming geven voor er gesnoeid kan worden.

"We gaan het goed bekijken om niets te missen na zo'n verschrikkelijke gebeurtenis", aldus Te Slaa. Hij voegt toe dat deze periode zich sowieso al leent voor groenonderhoud.