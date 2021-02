De opening van de grote voorjaarstentoonstelling over Maria Magdalena in het Utrechtse Museum Catharijneconvent is tot 25 juni opgeschort. De blockbuster had op 19 februari open moeten gaan, maar vanwege de gevolgen van de coronacrisis ziet het museum zich genoodzaakt de opening te verzetten.

"Je weet niet wanneer je weer open mag. Wij hebben Body Language en Allemaal wonderen ook al eerder moeten sluiten", zegt Douwe Wigersma namens het museum. "Als je dan net een nieuwe tentoonstelling hebt geopend en je moet die dan ook weer sluiten, is dat heel vervelend. Ook voor de bruiklenen."

Mocht het museum toch al in de loop van het voorjaar open kunnen, dan is er geen speciale tentoonstelling te zien. "Tot juni kunnen we wat colleges over Maria Magdalena geven en wat speciale rondleidingen verzorgen. De datum van de opening is niet meer naar voren te halen", aldus Wigersma.

Met bijzondere kunstwerken uit gerenommeerde binnen- en buitenlandse musea krijgt Maria Magdalena haar eigen tentoonstelling. De expositie Maria Magdalena is tot en met 9 januari 2022 te zien.