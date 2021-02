Precies tien jaar na het verdwijnen van het befaamde 'klapperbord' van Utrecht Centraal hebben NS en ProRail op het station een megascherm met reisinformatie opgehangen.

Op het reusachtige scherm van 36 vierkante meter tussen perrons 11-12 en 14-16 kunnen reizigers in één opslag alle informatie zien die zij nodig hebben voor hun reis. De stations Schiphol Airport, Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal kregen eerder al een dergelijk scherm.

Het oude bord werd in 2011 uit de stationshal gehaald en overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daarna lieten veel mensen weten het iconische bord te missen. Het ratelende geluid van de bordjes die omklapten, voelde voor veel reizigers vertrouwd. Bovendien werden de kleine digitale informatieborden als ongebruiksvriendelijk ervaren. Het digitale bord ratelt echter niet.

Aanvankelijk zou het nieuwe informatiescherm in 2018 worden opgehangen, maar de aanbesteding liep vertraging op doordat de NS geen geschikte leverancier kon vinden. Toen het vervoersbedrijf een geschikte producent had gevonden, duurden de werkzaamheden door de coronacrisis wat langer dan gedacht.

"Het scherm is een aanvulling op de reisinformatie in de NS-app, op de website en de kleinere schermen op de stations, aldus Mirjam Schokker, manager van Utrecht Centraal. "Het reuzenscherm in het midden van de stationshal geeft reizigers extra comfort, want je ziet meteen of je nog een kopje koffie kan halen."