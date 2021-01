De extra schaaktafels in het Utrechtse Máximapark gaan er komen. Eind vorig jaar was een petitie gestart omdat de huidige tafels niet genoeg plek bieden aan alle liefhebbers van de denksport. De gemeente heeft nu toegezegd vanuit het Initiatievenfonds geld beschikbaar te stellen.

Er staan nu drie schaaktafels bij de ingang van de Japanse Tuin. Aan deze tafels kunnen in totaal zes mensen het spel spelen. Omdat er met name op zondag veel liefhebbers komen om een spelletje te spelen zijn er niet genoeg plekken.

Jesús Medina Molina is initiatiefnemer van de petitie. Volgens hem is schaken een geweldige activiteit die jong en oud verbindt, leert nadenken, plannen en problemen oplossen. Hij is dan ook blij dat er dankzij het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht schaaktafels bijkomen, inclusief een rolstoeltoegankelijke.

Met de petitie hoopten de initiatiefnemers dat er meer schaaktafels zouden worden geplaatst. Zo werd gevraagd om een statafel neer te zetten waarop drie schaakborden zijn afgebeeld én om een schaaktafel te plaatsen die geschikt is voor mensen in een rolstoel. De petitie is uiteindelijk ruim driehonderd keer ondertekend.

Ook de Utrechtse VVD maakte zich hard voor extra schaaktafels. De raadsleden Dimitri Gilissen en Gertjan te Hoonte stelden schriftelijke vragen over de kwestie. In een reactie hierop gaf het college aan de schaaktafels als waardevolle aanvulling van het Máximapark te zien.

De gemeente zei eerder deze week dan ook bereid te zijn zich hiervoor in te spannen.