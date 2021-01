Een zestigjarige vrouw uit Utrecht is vrijdag opgepakt omdat ze opruiende teksten had verspreid. Ze had opgeroepen om te komen rellen in de stad.

In totaal zijn er nu zes mensen aangehouden die via sociale media hadden opgeroepen om te komen rellen in Utrecht. Maandagavond werd een 32-jarige man uit Den Dolder opgepakt en een dag later een zestienjarige jongen uit Utrecht.

Woensdagavond werden nog twee Utrechters gearresteerd. Dit keer ging het om twee mannen van 20 en 23 jaar. Vrijdagochtend werd tot slot nog een negentienjarige Utrechter aangehouden.

De 32-jarige man is inmiddels veroordeeld. Hij moet drie maanden de cel in omdat hij in een WhatsApp-groep anderen opgeruid heeft om te gaan rellen in Utrecht.