Een achttienjarige Utrechter wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als leider van een criminele organisatie in de stad. Tegen de verdachte is vrijdag een celstraf van twee jaar en jeugd-tbs geëist.

De organisatie komt volgens het OM uit Utrecht-Zuid en richt zich op de handel van cocaïne. De Utrechter wordt verdacht van handel in drugs in de periode juni 2019 tot juni 2020. Hij stond dus deels terecht voor feiten die hij als minderjarige pleegde.

De zaak kwam aan het licht toen een twintigjarige drugsverslaafde man aangifte deed. In ruil voor verdovende middelen mocht een groep jongens gebruikmaken van zijn huis. Hier werden onder meer drugs klaargemaakt.

Volgens het OM behandelde de werd de verslaafde man slecht behandeld door de groep. Zo zou hij zijn bestolen en mishandeld en leefde hij in angst. Vorig jaar maart kwam hij om het leven.

In het onderzoek ontstond een beeld van een criminele organisatie die vanuit Utrecht-Zuid werkte en cocaïne, MDMA en amfetamine verhandelde. De achttienjarige verdachte stuurde volgens het OM een aantal jongens aan voor het vervoeren van drugs en meisjes voor het betalingsverkeer.

Utrechter ook verdacht van mishandeling en gewelddadige gijzeling

Naast het bezit en dealen van drugs is de Utrechter ook deelname aan een criminele organisatie, witwassen, mishandeling, beroving, verzet bij aanhouding en een gewelddadige gijzeling ten laste gelegd.

Bij de gewelddadige gijzeling was een achttienjarige man het slachtoffer. Hij moest in opdracht van de verdachte geld pinnen en dit overdragen. Toen dit niet gebeurde werd hij gegijzeld en mishandeld. In een bos moest hij zich uitkleden. Vervolgens werd een sigarettenpeuk op zijn enkel uitgedrukt. Dat incident is volgens het OM gefilmd.

De officier van justitie vindt dat verplichte hulpverlening noodzakelijk is en eist daarom jeugd-tbs. Daarnaast eist hij twee jaar jeugddetentie, de maximumstraf voor minderjarigen. De medeverdachten zijn op eerdere zittingen veroordeeld.