Een automobilist onder invloed van drank en drugs probeerde in de nacht van vrijdag op zaterdag met hoge snelheid aan de politie te ontkomen in Utrecht. De bestuurder is uiteindelijk gearresteerd.

Agenten reden rond 2.20 uur op de Landschapsbaan in Vleuterweide. Daar zagen ze een voertuig rijden die ze vanwege de avondklok wilden controleren.

De bestuurder zag dit echter niet zitten en ging er met hoge snelheid vandoor. Volgens de politie haalde hij in de bebouwde kom snelheden van zo'n 140 kilometer per uur. Uiteindelijk lukte het om de automobilist op de Langerakbaan staande te houden.

Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij heeft verschillende boetes gekregen.