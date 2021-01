De politie heeft vrijdagochtend een negentienjarige Utrechter aangehouden voor het oproepen tot rellen in Utrecht. De man was de beheerder van een groep op het communicatieplatform Telegram. In de groep werden meerdere oproepen tot rellen gedeeld.

Volgens de politie kon de man worden aangehouden na specifieke meldingen van Utrechters en onderzoek van de politie. De man wordt verdacht van het oproepen tot geweld en zit nog vast.

De politie doet onderzoek naar de Telegram-groep en de mensen die er lid van waren. De politie denkt dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Eerder deze week werden ook al Utrechters opgepakt voor het oproepen tot rellen in de stad. Een verdachte die maandag werd opgepakt is inmiddels voor de rechter verschenen en kreeg een celstraf opgelegd van drie maanden.