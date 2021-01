Zes Utrechtse brouwerijen zorgen op 30 en 31 januari 24 uur lang voor bierentertainment. Het programma duurt van zaterdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur.

Onder de naam Nu Utrechts Bier gaan de brouwerijen De Kromme Haring, De Leckere, Eleven, Maximus Brouwerij, Oproer en vandeStreek zorgen voor een etmaal durende biermarathon. Die wordt live uitgezonden vanuit het Utrechtse Werkspoorcafé.

Op het programma staan verschillende activiteiten, zoals bierbingo, koken met craftbeer, een talkshow met The Masked Brewer, een pubquiz, een optreden van eenmansband Van Tastik en ochtendgymnastiek met Olga Commandeur.

Het idee achter Nu Utrechts Bier is het onder de aandacht brengen van lokale Utrechtse brouwerijen en hun bieren. De samenwerking ontstond tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020.

Nu Utrechts Bier heeft tweehonderd bierpakketten verkocht. De opbrengst van die pakketten gaat naar de organisatie van de marathon en is bedoeld om de brouwerijen te steunen. De biermarathon is te volgen via een livestream.