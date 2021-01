De gemeente Utrecht heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid om middelen gevraagd waarmee aanbieders van ongezond voedsel geweerd kunnen worden. Samen met Amsterdam, Den Haag, Ede en Rotterdam stuurde de gemeente een brandbrief naar de staatssecretaris.

Gemeentes mogen nu alleen een fastfoodketen weren als die zorgt voor bijvoorbeeld stankoverlast of geluidsoverlast, maar de gemeente wil ondernemers in bepaalde delen van de stad ook kunnen weren als ze ongezond voedsel aanbieden. De gemeente heeft die bevoegdheden nu niet en vraagt de staatssecretaris om dat te veranderen.

Die bevoegdheden moeten ervoor zorgen dat steden kunnen ingrijpen om zo te zorgen voor een gezondere leefomgeving. De gemeente wil bijvoorbeeld kunnen zorgen dat in de buurt van scholen minder ongezond voedsel wordt verkocht.

Met een wijziging van de Omgevingswet zouden gemeenten in bepaalde gebieden kunnen stimuleren dat ondernemers gezonder voedsel verkopen. Ook willen de gemeenten dat de staatssecretaris een wijziging van de Warenwet onderzoekt, zodat gemeenten een overaanbod van ongezonder voedsel kunnen terugdringen.

De gemeenten schrijven in de brandbrief dat de voedselomgeving sinds de jaren tachtig steeds ongezonder wordt en dat in de winkels veel ongezond voedsel ligt. Dat veroorzaakt een flinke groei in het overgewicht van Nederlanders. Het overgewicht is sindsdien verdubbeld; de helft van de volwassenen in Nederland is nu te zwaar.