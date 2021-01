De woningvoorraad in de gemeente Utrecht is het afgelopen jaar door nieuwbouw met 1,5 procent gegroeid. In 2020 werden in Utrecht ruim 2.400 nieuwbouwwoningen gebouwd. Dat zorgt volgens cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft gepubliceerd voor een totaal van 159.671 woningen in de gemeente.

De woningvoorraad in Utrecht groeide in 2020 met 2.993 huizen ten opzichte van 2019. Naast nieuwbouw hebben ook de sloop van huizen, splitsingen, samenvoegingen of transformaties van bijvoorbeeld kantoorpand naar appartementencomplex invloed op de woningvoorraad.

In 2019 kwamen er in Utrecht 2.833 woningen bij, iets minder dan in 2020. De afgelopen acht jaar werden alleen in 2018 meer huizen opgeleverd dan in 2020. Dat jaar werden er 3.014 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

In heel Nederland zijn vorig jaar ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, een afname van 3 procent ten opzichte van 2019, maar meer dan in de jaren 2010 tot 2018. De totale woningvoorraad in Nederland groeide met 0,9 procent tot bijna acht miljoen woningen.