De GGD gaat het coronavaccin vanaf dinsdag ook in Utrecht toedienen. Hal 4 in de Jaarbeurs wordt een zogenoemde XL-vaccinatielocatie.

De GGD regio Utrecht opent voor het vaccineren van ouderen op korte termijn zeven priklocaties in de provincie. Een van die locaties komt in de Jaarbeurs.

Deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in de stad, de goede bereikbaarheid met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Ook was deze plek direct beschikbaar.

De vaccinatielocatie is straks iedere dag tussen 8.00 en 20.00 uur geopend. "Op de locatie kunnen dagelijks ruim 2.800 mensen gevaccineerd worden, afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins", schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Alle inwoners van de regio Utrecht van zestig jaar of ouder krijgen vanaf komende week een uitnodiging van het RIVM om een afspraak te maken. Inwoners van de stad zullen waarschijnlijk allemaal in de Jaarbeurs worden gevaccineerd. Ouderen die niet mobiel zijn worden door de huisarts gevaccineerd.

Na het vaccineren van zestigplussers wordt de Jaarbeurs ook de vaccinatielocatie voor inwoners uit Utrecht van achttien tot en met zestig jaar. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. De gemeente zegt dat de Jaarbeurs naar verwachting tot eind augustus 2021 als vaccinatielocatie in gebruik zal zijn.

Momenteel wordt het parkeerterrein van de Jaarbeurs ook gebruikt als XL-testlocatie. De vaccinatielocatie in de Jaarbeurs moet op 2 februari worden geopend. De komende dagen wordt gewerkt om dat voor elkaar te krijgen.