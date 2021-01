De politie heeft maandagavond een 32-jarige man uit Utrecht aangehouden voor het aanzetten tot rellen. Dinsdagochtend werd een zestienjarige jongen uit Utrecht aangehouden. De twee worden ervan verdacht mensen via sociale media te hebben opgeroepen tot rellen in Utrecht.

De politie is bezig met het opsporen van anderen betrokkenen. De verdachten zitten nog vast. "Er gaan op sociale media ook concrete oproepen rond om te gaan rellen. Het oproepen tot rellen - ook al ga je zelf niet - is strafbaar", zo laat een woordvoerder van de politie dinsdag weten op sociale media.

De politie zegt blij te zijn dat het, op de incidenten op 't Goylaan na, afgelopen avonden rustig bleef in Utrecht. "Toch weten we dat er ook in Utrecht onvrede is over de lockdown en de avondklok", aldus de woordvoerder.