Utrecht is maandag rustig de avondklok ingegaan. De politie en de gemeente Utrecht lieten eerder die dag weten zich voor te bereiden op mogelijke ongeregeldheden, maar grote rellen bleven uit. Er was wel een incident op 't Goylaan.

Op sociale media gingen verschillende oproepen rond om de avondklok in Utrecht te negeren. In de oproepen die veelvuldig gedeeld worden in apps als Telegram werden ook specifieke tijden en locaties gedeeld om samen te komen in Utrecht. Voor heel Nederland circuleren er tientallen van dit soort berichten. In andere steden kwam het tot rellen en stevige botsingen met de politie.

In Utrecht bleef het ondanks de oproepen op de meeste plekken rustig. In de stad was veel politie aanwezig en werden controles uitgevoerd. Op 't Goylaan waren wel incidenten. Voor de deur van de Albert Heijn werd zwaar vuurwerk afgestoken waardoor een ruit sneuvelde. Ook werd op 't Goylaan met fietsen gegooid en werden agenten bekogeld met stenen.

Burgemeester Sharon Dijksma reageerde maandagmiddag nog op de ongeregeldheden in andere steden: "Het overgrote deel van de mensen heeft zich het afgelopen weekend aan de avondklok - een zware en ingrijpende maatregel - gehouden. Wat we de afgelopen dagen op andere plaatsen in Nederland hebben gezien is onacceptabel."