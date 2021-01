De forensische dienst van de politie is maandagavond in Utrecht bekogeld met stenen tijdens een onderzoek bij de Albert Heijn aan 't Goylaan. Drie verdachten zijn opgepakt. Op andere locaties in de stad bleven grote rellen uit.

In de wijde omgeving van 't Goylaan was rond 21.15 uur een harde knal te horen. Verschillende mensen lieten op sociale media weten de explosie gehoord te hebben. "Was te horen tot in Lunetten-Zuid. Schrok ervan", was een van de reacties op Twitter.

Het bleek te gaan om zwaar vuurwerk waarmee de gevel van de Albert Heijn was vernield. Een ruit naast de ingang van de winkel was door de klap gesneuveld. Agenten die op de melding afkwamen, konden al snel twee verdachten arresteren.

Even later kwam ook de forensische opsporing ter plaatse om onderzoek te doen en bewijsmateriaal veilig te stellen. Terwijl de rechercheurs aan het werk waren, werden ze uit het niets bekogeld met stenen door een groep jongeren. Niemand is hierbij gewond geraakt.

In de directe omgeving konden agenten nog een verdachte aanhouden. Bij het zoeken naar de daders is ook een helikopter ingezet. De politie is momenteel op zoek naar getuigen en vraagt mensen die iets hebben gezien zich te melden.

Politie voorbereid op ongeregeldheden, maar op meeste plekken rustig

De politie en de gemeente Utrecht lieten maandag eerder weten zich voor te bereiden op mogelijke ongeregeldheden, maar grote rellen bleven uit.

Op sociale media gingen verschillende oproepen rond om de avondklok in Utrecht te negeren. In de oproepen die veelvuldig gedeeld worden in apps als Telegram werden ook specifieke tijden en locaties gedeeld om samen te komen in Utrecht.

Voor heel Nederland circuleren er tientallen van dit soort berichten. In andere steden kwam het tot rellen en stevige botsingen met de politie.

In Utrecht bleef het ondanks de oproepen op de meeste plekken rustig. In de stad was veel politie aanwezig en werden controles uitgevoerd. De onrust centreerde zich rond 't Goylaan.

Burgemeester Sharon Dijksma reageerde maandagmiddag nog op de ongeregeldheden in andere steden: "Het overgrote deel van de mensen heeft zich het afgelopen weekend aan de avondklok - een zware en ingrijpende maatregel - gehouden. Wat we de afgelopen dagen op andere plaatsen in Nederland hebben gezien is onacceptabel."