Tientallen kunstenaars gaan de komende periode exposeren in voortuinen in Utrecht omdat de deuren van musea en expositieruimtes voorlopig gesloten blijven. De eerste kunstwerken zullen vanaf februari voor minimaal een maand en maximaal drie maanden in verschillende tuinen te zien zijn.

Het project is bedacht door stichting EX. Deze organisatie exposeerde eerder in een voormalige WO II-bunker (EXbunker) en een voormalige Zandpadboot (EXboot).

Project EXtuin is een reactie op de coronacrisis: als het publiek niet naar kunst kan gaan, dan komt de kunst naar het publiek. Verspreid door Utrecht zullen verschillende kunstwerken geplaatst worden in tuinen die grenzen aan populaire wandelroutes.

EXtuin wil zo inwoners helpen om de eigen wijk met andere ogen te bekijken en biedt de wandelaar in Utrecht de kans een kunstwerk van een opkomende kunstenaar tegen te komen.

Het project is ontstaan vanuit de behoefte om kunst een plek te geven in tijden waarin dat veel lastiger is geworden. Vanwege de coronamaatregelen zijn ook de twee locaties EXbunker en EXboot gesloten. Via EXtuin biedt de stichting opkomende kunstenaars toch de ruimte om zich te blijven ontwikkelen.