Twee politieagenten hebben zondag een vierjarig meisje uit drijfzand gered op een bouwterrein aan de Shipovalaan in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern.

"Een hachelijk avontuur", noemt de politie het. Het meisje was tot halverwege haar bovenlijf weggezakt in het drijfzand. Volgens de politie kon ze er onmogelijk zelf nog uit komen.

De politie laat weten dat het meisje "met kunst- en vliegwerk, touwen en een schep" door twee hondengeleiders uit het drijfzand is getrokken. Hoe het nu met het meisje gaat, is niet bekend. Ook is onbekend hoe het meisje in het drijfzand terechtgekomen was.