De GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft plannen om vanaf februari nog zes vaccinatielocaties in de regio te openen. Ten minste één locatie komt in de gemeente Utrecht. Ook wordt onderzocht of er mobiele vaccinatiebussen in Utrecht kunnen komen.

De GGDrU wil in iedere gemeente een vaccinatielocatie openen. "Op deze manier kunnen inwoners dichtbij en op een laagdrempelige manier zich laten vaccineren", zegt Jaap Donker, directeur Publieke Gezondheid. "We streven ernaar om begin februari te kunnen starten met vaccineren op meerdere locaties."

De GGDrU is al begonnen met de voorbereidingen voor het inrichten en bouwen van de locaties. Gemeenten en andere partijen zijn al gevraagd om op zoek te gaan naar geschikte locaties. Wanneer de GGDrU en de gemeenten het definitief eens zijn over de locaties, zal dit door de gemeenten bekend gemaakt worden.

Daarnaast wil GGDrU op verschillende plekken mobiele vaccinatiebussen inzetten. Dit is afhankelijk van het soort vaccin waarmee GGDrU mag vaccineren. Het is nog niet duidelijk wanneer de mobiele units in Utrecht komen.

Moderna-vaccin

Naar verwachting start het tegen corona vaccineren van de thuiswonenden vanaf 60-jaar in februari. Het vaccineren op centrale locatie geldt voor 60-plussers die wel in staat zijn om zelfstandig naar een vaccinatie locatie te komen.

In Utrecht wordt de niet-mobiele groep thuiswonende 60-plussers via de huisarts gevaccineerd met het Moderna-vaccin. Naar verwachting zal het vaccineren van deze groep ongeveer twee maanden in beslag nemen.