Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), GGD regio Utrecht en Hogeschool Utrecht (HU) hebben een innovatieteststraat geopend. Deze teststraat is gericht op onderzoek naar nieuwe soorten coronatests.

Arts-microbioloog Marije Hofstra is de drijvende kracht achter de innovatieteststraat. Zij ziet veel vraag naar alternatieve afname- en testmethodes. De verzoeken komen niet alleen vanuit het RIVM, maar ook van bedrijven.

Ook is er vraag naar nog snellere testmethodes. "Een kwartier wachten op je testuitslag is niet lang, maar is voor een test aan de deur bij bijvoorbeeld een school of evenement toch logistiek lastig", aldus Hofstra.

De teststraat is volledig ingericht op het doen van onderzoek. "Dit betekent dat we per persoon iets meer tijd nemen, omdat we bij deelnemers aan het onderzoek een aantal vragen stellen en extra materiaal afnemen", vertelt Hofstra.

Bij de innovatieteststraat lopen vijf studenten lifesciences met afstudeerrichting microbiologie van de Hogeschool Utrecht stage. Tijdens hun afstudeerstage leren ze onder meer hoe ze testresultaten kunnen analyseren.

Volgens HU-docent en stagebegeleider Wouter Hendriksen is dit een uitkomst, omdat er in deze tijd weinig stages worden aangeboden. Ook is er een groot tekort aan werknemers in de teststraat.