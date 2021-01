De gemeente Utrecht heeft woensdag toegezegd de mogelijkheden voor de herbestemming van de Rubenslaanschool verder te onderzoeken. Hier hadden omwonenden en de Utrechtse politiek om gevraagd.

De komende maanden doet de gemeente onderzoek naar drie mogelijkheden voor de toekomst van de Rubenslaanschool. Een van deze mogelijkheden is het slopen van het schoolgebouw. Ook is de gemeente aan het overwegen om het gebouw te renoveren of woningen te plaatsen. In het tweede kwartaal van 2021 wordt duidelijk voor welke optie is gekozen.

De Rubenslaanschool behoort "primair tot de zoeklocatie" voor het Krommerijn College, dat te maken heeft met een snel groeiend aantal leerlingen. Mocht de locatie aan de Ina Boudier-Bakkerlaan toch een betere locatie zijn voor dit college, dan kunnen er aan de Rubenslaan nog woningen komen.

De door architect Piet Dingemans ontworpen Rubenslaanschool is de laatste jaren slecht onderhouden en daardoor in slechte staat. Toch kwamen de leden van het buurtinitiatief in actie tegen de sloop in september vorig jaar. Het gebouw is volgens hen van cultuurhistorische waarde en de sloop zou een groot gemis zijn voor de buurt.