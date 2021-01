In het NPO-programma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de dood van een kat uit Utrecht. Het dier kwam op 28 november te overlijden nadat de kat ernstig gewond was geraakt door vuurwerk.

De kat werd door een voorbijganger aangetroffen aan de Pieter Nieuwlandstraat in Tuinwijk. Het zwaargewonde dier lag daar in de struiken. De voorbijganger merkte de kat op en schakelde de Utrechtse dierenambulance in.

"Wat er precies gebeurd is weten we niet, maar het is duidelijk dat dit geen aanrijding was", zei een medewerker van de dierenambulance. Een dierenarts heeft de kat vervolgens zo snel mogelijk uit zijn lijden verlost.

Uit onderzoek bleek dat de kat overleden was aan verwondingen die het diertje had opgelopen door vuurwerk. "Iemand heeft vuurwerk in zijn achterwerk tot ontploffing gebracht", aldus de politie.

Opsporing Verzocht wordt op dinsdagavond uitgezonden om 21.20 uur op NPO1.