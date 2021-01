De Finse politie heeft dinsdag, samen met onder meer de Utrechtse politie, een groot onderzoek naar internationale drugshandel afgerond. In augustus vonden daarvoor ook huiszoekingen in Utrecht plaats. Finland pakte vier mannen op, onder wie drie Nederlanders.

De huiszoekingen in de woningen van de Nederlandse verdachten zijn uitgevoerd door de Utrechtse politie, zo laat de Finse politie dinsdag weten. De mannen worden verdacht van het smokkelen van cocaïne. Ze zouden de drugs middels ingeslikte of in het lichaam ingebrachte bolletjes Finland hebben binnengesmokkeld.

Volgens het strafrechtelijk onderzoek van de Finnen is er in een jaar tijd zo’n 2.100 gram cocaïne over de grens gebracht. De politie nam uiteindelijk rond de 400 gram cocaïne in beslag, evenals ongeveer 35.000 euro contant geld, een kleine hoeveelheid amfetamine en andere drugs, waaronder enkele tientallen farmaceutische pillen.

De Finse politie, de Nederlandse politie en Europol-verbindingsofficieren hielden gedurende het onderzoek contact met elkaar. Zo wisselden ze informatie uit en bereidden ze samen de politieoperaties voor.

De zaak is dinsdag ingediend bij het openbaar ministerie van West-Finland. In Finland geldt voor een drugsmisdrijf waarbij 2 kilo cocaïne wordt gesmokkeld een gevangenisstraf van vijf tot zeven jaar.