Een beschonken automobilist zonder rijbewijs is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Utrecht. De bestuurder viel op omdat hij zijn voertuig niet onder controle had.

Agenten reden op de Europaweg in Vleuten. Daar viel een bestuurder op vanwege zijn rijgedrag. "Wij hebben het voertuig gevolgd en deze reed met verhoogde snelheid een wijk in. Tijdens deze rit zagen wij dat de bestuurder tot twee keer toe een stoeprand wist te raken", schrijft de politie op sociale media.

Toen de automobilist een parkeerterrein opreed, botste hij tegen een schutting van een woning. De agenten kenden de man en wisten dat hij geen geldig rijbewijs had. Na een blaastest bleek hij ook onder invloed van alcohol.

De bestuurder is aangehouden. Er is een proces verbaal tegen hem opgemaakt voor het rijden onder invloed en het rijden zonder geldig rijbewijs.