De huurprijzen in Utrecht zijn er vorig jaar niet op voor- of achteruitgegaan, ten opzichte van 2019. De gemiddelde huurprijs van huurwoningen in de vrije sector bleef zo goed als gelijk, blijkt donderdag uit cijfers van woningplatform Pararius.

Nieuwe huurders betaalden in 2020 in Utrecht maandelijks 17,81 euro per vierkante meter. In het vierde kwartaal van 2019 was dit 17,80 euro. Utrecht is er daarmee als enige van de vijf grootste steden van Nederland niet op voor- of achteruitgegaan. Dat zou komen vanwege de hoge druk op de woningmarkt.

In Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam daalden de huurprijzen per vierkante meter juist. "Landelijke ontwikkelingen op de huurmarkt zijn meestal als eerst zichtbaar in de hoofdstad", zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius.

"Na de crisis stegen de woningprijzen in Amsterdam als eerste, gevolgd door Rotterdam en Den Haag. Pas later zagen we ook in de rest van het land de huurprijzen in de vrije sector stijgen. Nu gebeurt andersom hetzelfde."

Landelijk is de gemiddelde huurprijs van huurwoningen in de vrije sector in het vierde kwartaal van 2020 gedaald. Een nieuwe huurder betaalde 16,16 euro per vierkante meter per maand voor een vrije sector huurwoning. Dat is 3,7 procent minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019.