De snelweg A2 is woensdagmiddag tussen knooppunt Oudenrijn en knooppunt Everdingen in de richting van Utrecht afgesloten. Rond 14.50 uur vond er een ongeval plaats op het traject.

Rijkswaterstaat meldt dat de weg tijdelijk is afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werk goed kunnen doen. Het verkeer wordt momenteel omgeleid via de A27.

In totaal is er bij het ongeluk 70 meter van de vangrail beschadigd. Ook ligt er olie op het wegdek. "Om die reden hebben we de A2 gesloten tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oudenrijn", aldus Rijkswaterstaat.

Rond 16.05 uur is het verkeer dat op de parallelbaan tot stilstand is gekomen achter het ongeluk weggeleid. Daarna zal het ingesloten verkeer op de hoofdrijbaan weer op weg worden geholpen.