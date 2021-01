Automobilisten op de Utrechtse wegen konden vorig jaar veel vaker doorrijden vanwege de coronamaatregelen, zo blijkt woensdag uit cijfers van TomTom. Zo nam de vertraging tijdens de spits met bijna de helft af ten opzichte van 2019.

"De coronamaatregelen zorgden ervoor dat er nauwelijks files waren en dat vooral in de spitsuren de extra reistijd afnam. In Utrecht was dat een daling van bijna de helft (47 procent) in vergelijking met 2019", zegt TomTom.

Over de hele linie genomen duurde een autorit in Utrecht vorig jaar gemiddeld 15 procent langer dan wanneer er geen verkeer op de weg zou rijden. Dit betekent dat automobilisten bijna vijf minuten langer deden over een rit van een half uur. In vergelijking met 2019 is dat een daling van 32 procent.

Alleen in de spits was de extra reistijd bijna acht minuten bij een rit van een half uur. "Gemiddeld stonden automobilisten in Utrecht vorig jaar 57 uur langer stil in het verkeer tijdens de spits, dat is maar liefst 51 uur minder dan in 2019", geeft TomTom aan.

Het verkeer rond Utrecht profiteerde vorig jaar van de maatregelen. Foto: Pro Shots

18 juli drukste dag rond Utrecht

De drukste dag voor automobilisten rond Utrecht in 2020 was zaterdag 18 juli. Door het vakantieverkeer waren er veel files ontstaan op de Nederlandse wegen. Rond 14.00 uur stond er volgens TomTom 270 kilometer file in heel Nederland.

In 2019 waren de twee drukste momenten rond Utrecht nog op doordeweekse dagen: donderdag 13 februari en dinsdag 3 maart. Dit werd veroorzaakt door verschillende ongevallen.

Utrecht staat volgens TomTom op de vijftiende plek in de Nederlandse lijst met de meeste vertragingen. Bovenaan staan Haarlem, gevolgd door Den Haag en Nijmegen.