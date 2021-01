De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft een brief gestuurd naar de demonstranten die regelmatig bij de abortuskliniek aan de Biltstraat staan. Dijksma laat weten dat er extra voorschriften kunnen komen wanneer er sprake is van wanordelijkheden.

Bij het Vrelinghuis aan De Biltstraat zijn regelmatig abortusdemonstranten van 'Schreeuw om Leven'. Deze mensen spreken onder anderen vrouwen aan die een abortus willen ondergaan. Meerdere organisaties, waaronder het Vrelinghuis en het Humanistisch Verbond, hebben de praktijken van de demonstranten aangekaart.

Ook de gemeente Utrecht is meerdere keren in gesprek gegaan met de mensen van Schreeuw om Leven. Oud-burgemeester Jan van Zanen liet eerder al weten dat de demonstranten niet bij de toegangen naar de kliniek mogen staan om mensen aan te spreken en te demonstreren. In de omgeving demonstreren kon wel.

Dijksma heeft nu een brief naar de demonstranten gestuurd. Daarin is onder meer te lezen dat mensen het recht hebben om hun mening in nabijheid van de kliniek kenbaar te maken. "Zolang geen sprake is van feitelijk verhinderen van de toegang of het daadwerkelijk lastigvallen van de vrouwen die de kliniek bezoeken en het personeel dat in de kliniek werkt."

Demonstreren is grondrecht, maar zorgverplichting geldt ook

De burgemeester schrijft dat het demonstratierecht een grondrecht is, maar dat de zorgverplichting van de overheid ook geldt. Zorgbehoevenden zouden daarom ongestoord toegang moeten kunnen krijgen tot medische voorzieningen.

In Heemstede heeft de rechter uitspraak gedaan over een vergelijkbare kwestie. Daarin werd geoordeeld dat "wanneer aanspreken van demonstranten leidt tot het onevenredig hinderen van bezoeksters om gebruik te maken van hun recht uit de Wetafbreking zwangerschap sprake is van een wanordelijkheid".

"Wanneer er sprake is van of kans op wanordelijkheden kan dat aanleiding zijn voor extra voorschriften, beperkingen en/of aanwijzingen tijdens de demonstratie", aldus Dijksma. Donderdag vindt er in Utrecht een vergadering plaats over de kwestie bij het Vrelinghuis.