Verschillende bedrijven in het Utrechtse CAB-gebouw hebben door de brand van maandagavond grote schade opgelopen. In het depot van het parket- en laminaatbedrijf is het een ravage en ook het Filmcafé is een van de slachtoffers.

De geur van de brand is ook dinsdagochtend nog in de wijde omtrek te ruiken. Op het terrein van het CAB-gebouw ligt een berg losse spullen die door de brandweer met een kraan uit het pand zijn gehaald om ze te kunnen blussen. Het gaat onder meer om een grote voorraad laminaat van een parketdepot, een van de bedrijven in het pand.

De brand in het monumentale CAB-gebouw brak maandagavond rond 20.30 uur uit. In het gebouw zitten onder meer de oefenruimtes en concertzaal van dB's, het Filmcafé, brouwerij Oproer, Studio Moskou en een laminaat- en parketbedrijf. Het vuur was door de constructie van het pand lastig te bestrijden. De brandweer zette onder meer een zogenoemde Cobra Cutter in om de brand te kunnen blussen.

Duidelijk is dat het laminaat- en parketbedrijf en het Filmcafé veel schade hebben opgelopen door de brand. Oproer en dB's weten dinsdagochtend nog niet goed hoe groot de schade precies is. Ook de schade bij Studio Moskou is nog onduidelijk.

Voor het Filmcafé is inmiddels een doneeractie opgezet. Volgens de initiatiefnemer is de apparatuur in het Filmcafé door de brand en rook onherstelbaar beschadigd. Met de actie proberen de initiatiefnemers 20.000 euro bij elkaar te krijgen, zodat het Filmcafé opnieuw kan worden opgebouwd.

Burgemeester Sharon Dijksma, wethouder Klaas Verschuure en wethouder Anke Klein hebben dinsdagochtend via Twitter hun medeleven betuigd met de getroffen ondernemers.