De Utrechtse band NEEF heeft een nummer en bijhorende videoclip uitgebracht waarmee het de protesten tegen de verbreding van de A27 wil steunen. Om geld op te halen voor de organisatie Amelisweerd Niet Geasfalteerd is de band ook een doneeractie gestart.

NEEF bestaat uit gitarist en zanger Freek Dijkstra, bassist en zanger Pim Sierink en drummer Wytze Dijkstra. Het nummer dat de muzikanten hebben gemaakt heet Amelis. en ze dragen het op aan alle mensen die zich inzetten tegen de geplande verbreding van de A27. De videoclip is te zien op YouTube.

Amelis is een instrumentaal lied. In de videoclip worden verschillende actievoerders geportretteerd. Ook zijn er beelden van Amelisweerd te zien. "Die laten zien hoe mooi en tegelijkertijd kwetsbaar Amelisweerd is." Naast de recente beelden zijn er fragmenten van de protesten uit 1982 te zien en van het fietsprotest van afgelopen december.

Geïnteresseerden kunnen het lied via de website van NEEF kopen. Het geld dat daarmee wordt opgehaald gaat volledig naar Amelisweerd Niet Geasfalteerd.

Verbreden van snelweg bij Amelisweerd ligt al jaren gevoelig

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakte in november 2020 de plannen bekend voor de herinrichting van de infrastructuur rond Utrecht. In dat tracébesluit stond ook dat de A27 verbreed zou worden.

Het verbreden van die snelweg ter hoogte van Amelisweerd is al jaren een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van het groengebied voor moet verdwijnen. Het kabinet meent echter dat de verbouwing nodig is om het verkeer soepel te laten doorrijden.