Het Café Theater Festival (CTF) is een inzamelactie voor horecazaken in Utrecht gestart, die door de lockdown inkomsten mislopen. Mensen kunnen bijdragen door een bierpakket te bestellen.

Ook zet het CTF verschillende eigenaren en hun kroegen, bars en cafés "in de schijnwerpers" door ze op de foto te zetten.

Het CTF is de actie No Bars No Glory gestart om de Utrechtse horeca een hart onder de riem te steken. Want zonder de horeca, is er ook geen Café Theater Festival. Samen met de hoofdsponsor Brouwerij vandeStreek haalt de festivalorganisatie geld op.

Dat doen ze met de verkoop van het bierpakket met vijf bieren en een bierglas. Mensen die geen interesse in het pakket hebben, kunnen ook alleen doneren via de website van CTF.

Fotoserie toen en nu

De No Bars No Glory-fotoserie laat Utrechtse horecazaken zien die vorig jaar nog bomvol zaten, maar nu donker en leeg zijn. De eigenaren en het personeel staan nu op de plekken van artiesten, 'in de schijnwerpers' dus. Nu alleen zonder het gebruikelijke publiek.

Vorig jaar kon het festival op de valreep nog plaatsvinden, een weekend voor de start van de eerste lockdown. Maar de editie van 2021 is al wel geannuleerd. Het CTF wil dat gaan compenseren in 2022 met een "glorieus festival".

Het CTF hoopt met de actie minimaal 3.000 euro op te halen. Dat bedrag is bedoeld als compensatie voor het deelnamegeld, dat de horecazaken normaal betalen om mee te doen aan het CTF. Met de inzamelactie zouden alle kroegen in 2022 weer kunnen deelnemen.