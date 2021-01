De politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie hebben donderdag meerdere verborgen wapens gevonden in Park Transwijk in Utrecht. De zoektocht vond plaats in het kader van een groter lopend onderzoek.

Donderdagmiddag en -avond was een deel van het park afgesloten vanwege het onderzoek van de politie en EOD. Naar aanleiding van een lopend onderzoek werd er gezocht naar vuurwapens. En die werden er ook gevonden.

Verborgen in de grond zijn meerdere wapens aangetroffen. De politie gaat verder onderzoeken hoe de wapens hier terecht zijn gekomen en wie ze heeft achtergelaten.