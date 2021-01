Het nieuwe parkeergebouw voor 620 auto's aan het Berlijnplein in Utrecht is gereed. Het bouwwerk is ontworpen door het lokale architectenbureau ZECC dat de parkeergarage zelf een "parkeerkathedraal" noemt.

De parkeergarage en P+R bestaat uit 8 parkeerlagen en voorziet in 620 parkeerplaatsen, waarvan 16 parkeerplaatsen voor mindervaliden. Er zijn 29 laadpalen voor elektrische auto's. Er is de mogelijkheid om uit te breiden tot 129 laadpalen.

Op de bovenste etage liggen 378 zonnepanelen die stroom leveren aan het net, waarmee elektrische auto's opgeladen kunnen worden. Daarnaast is het dak van de parkeergarage verrijkt met het kunstwerk Weidsheidt van het kunstenaarsduo BROOS (Pietertje van Splunter en Zeger Reyers)

ZECC schrijft over het gebouw: "Het gebouw heeft niet de uitstraling gekregen van een parkeergarage, abstract en anoniem, maar is ontworpen met een duidelijke en aansprekende identiteit. Het doet eerder denken aan een kantoor- of schoolgebouw."