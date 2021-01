De gemeente Utrecht blijft erbij dat alcoholverkoop voor directe consumptie bij afhaalzaken niet de bedoeling is. De VVD en Student & Starter hadden het college eerder al opgeroepen om de politiehandhaving te stoppen.

In december ontstond er een discussie over het optreden van handhaving van de gemeente Utrecht. Zij grepen in toen horecazaken glühwein verkochten. Verschillende ondernemers meenden dat de verkoop van glühwein een manier is om tijdens de lockdown nog wat inkomsten te vergaren.

De VVD en Student & Starter hebben om opheldering gevraagd bij de gemeente. Ook riepen ze op de "glühwein-politie" te stoppen. De gemeente Utrecht heeft inmiddels gereageerd op de vragen uit de gemeenteraad.

"Bij afhaalgelegenheden gedogen we (in deze coronatijd) dichte flessen zwak-alcoholische drank om mee naar huis te nemen. Ondernemers moeten er op toezien dat het niet ter plaatse wordt genuttigd. Bij excessen en overlastmeldingen treedt handhaving op", zegt een woordvoerder.