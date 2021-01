Een gedeelte van de stationshal van Utrecht Centraal is woensdag tijdelijk afgezet geweest na de vondst van een verdacht koffertje. Het blauwe koffertje stond tegen de ramen, aan de kant van het Stationsplein.

Het gebied rond het koffertje was afgezet met linten. Medewerkers van de NS en de politie waren aanwezig om de boel in de gaten te houden.

Explosievendeskundigen onderzochten de koffer om te kijken of het mogelijk gevaarlijk was. Het treinverkeer had geen hinder van de situatie.