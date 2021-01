Ook in Utrecht is woensdag de eerste persoon gevaccineerd tegen COVID-19. Joy-Ann Duursma, verpleegkundige op de corona-afdeling van het UMC Utrecht, kreeg om 14.00 uur de injectie. Daarmee is een start gemaakt met het vaccineren van honderden Utrechtse zorgmedewerkers.

Duursma zei na de prik blij te zijn dat ze gevaccineerd is. "Het is een bijzonder moment en ik ben blij dat het gebeurd is. Ik heb geen moment getwijfeld en alle vertrouwen in het vaccin. Hopelijk kan de samenleving nu weer normaal worden."

De eerste drieduizend vaccins werden woensdagochtend onder politiebegeleiding vanuit Oss naar Utrecht vervoerd. Vervolgens zijn ze vanuit het UMC Utrecht verdeeld over het Diakonessenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum. De ziekenhuizen gaan vanaf nu beginnen met het vaccineren van hun medewerkers. 204 van hen worden woensdag in het UMC ingeënt.

De groep zorgverleners die komende week in de ziekenhuizen gevaccineerd wordt, bestaat uit het vaste team medewerkers en uit personeel dat langdurig wordt ingezet in de directe zorg aan coronapatiënten op de spoedeisende hulp, de intensive care of elders in de coronazorg.

Naast inenting van ziekenhuispersoneel wordt woensdag gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Na de groep zorgmedewerkers uit verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.