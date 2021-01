Het Utrechtse Volksbuurtmuseum is een zoektocht gestart naar nabestaanden van mensen die begin jaren negentig in Wijk C woonden.

In die periode nam het museum zo'n 250 interviews af met mensen in de buurt, over onderwerpen als wonen, werken en leven. Het Volksbuurtmuseum wil de gedigitaliseerde interviews met de familie van de geïnterviewden delen.

Familie en nabestaanden van de bewoners van de 'roemruchte' Wijk C zouden vaak niet weten dat hun vader, moeder, opa of oma is geïnterviewd. Daarom doet het museum nu een oproep aan mensen wier familieleden uit de volksbuurt komen. Zij kunnen per e-mail contact opnemen met het museum. Daar kijken ze of de persoon aan het interviewproject heeft meegedaan.

"Een tijdje geleden kwam een mevrouw er toevallig achter dat wij een interviewopname met haar overleden vader in onze collectie hebben", vertelt Lysette Jansen, directeur van het Volksbuurtmuseum. "Het was voor haar een heel groot cadeau om zo voor de Kerst en na een heel zwaar jaar, de stem van haar vader te horen. Dat zette ons aan het denken."

De oprichting van het museum was ooit een initiatief van betrokken bewoners van de buurt, met als doel de geschiedenis vast te leggen. Het Volksbuurtmuseum kondigt ook direct een vervolg op het project van dertig jaar geleden aan.

Ook volgende generatie vastleggen

Zo wil het museum ook de volgende generatie vastleggen. Het nieuwe project gaat over de bewoners van de volkswijken van nu, zoals Sterrenwijk, Kanaleneiland, Lombok en Overvecht.

Hiervoor worden honderd mensen, met Nederlandse en niet-Nederlandse wortels, geïnterviewd over de periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en het begin van de jaren negentig. De interviews moeten gaan over hoe ze denken over de veranderingen in die tijd en wat ze mensen willen meegeven.