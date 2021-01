Hanno Tomassen wordt de nieuwe directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd in Utrecht. Halverwege maart van dit jaar neemt hij het stokje van Désirée Majoor over.

Tomassen is sinds 2014 werkzaam bij TivoliVredenburg. Daar is hij onder andere programmeur en programmamaker. Van 2011 tot 2018 was hij ook directeur van Cultuur19 bij het wijkcultuurhuis in Leidsche Rijn. Hij combineerde dit werk met zijn baan bij TivoliVredenburg.

Matthijs Bouwman is voorzitter van het bestuur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd. Hij zegt erg blij te zijn met de aanstelling van Tomassen. "Hij heeft zowel met zijn ervaring als directeur van Cultuur19 als in zijn tijd als programmamaker bij TivoliVredenburg laten zien waar hij voor staat: het verbinden van mensen, publiek en kunstenaars, in allerlei disciplines, op allerlei plekken."