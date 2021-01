De 85 jaar oude boom in de speeltuin bij park Lepelenburg in Utrecht die maandagochtend omviel, was in november nog gecontroleerd. Vanwege de leeftijd van de boom werd jaarlijks bekeken of die nog veilig was. In november kwamen er geen gebreken aan het licht.

Meerdere voertuigen raakten door de omvallende boom beschadigd. De brandweer is uren bezig geweest om de grote boom in stukken te zagen en te verwijderen. De treurwilg werd in 1935 ter herdenking van het overlijden van koningin Emma geplant.

De gemeente controleert 'risicobomen', of hele oude bomen, regelmatig. Vanwege de leeftijd van deze treurwilg werd die ook jaarlijks bekeken. Deze controle wordt de Visual Tree Assessment genoemd en is een veelgebruikte methode.

Bij zo'n controle wordt er ook op de boom geklopt om te kijken of de binnenkant nog normaal klinkt. Ook kunnen controleurs met een prikstok voelen of de stam nog naar behoren voelt en kijkt men of er scheuren in de grond en rond de boom te zien zijn.

De boom werd maandag direct opgeruimd om de weg weer begaanbaar te maken. Inspecteurs zagen dat de boom van binnenuit was aangetast door parasitaire zwammen. Deze zorgen ervoor dat de boom van binnenuit zwakker wordt. De gemeente kan niet met zekerheid zeggen of dit de oorzaak was, maar de boom was hierdoor wel verzwakt.

De gemeente blijft bomen periodiek controleren, maar bekijkt ook of er nog andere manieren zijn om oude en risicovolle bomen in de gaten te houden.