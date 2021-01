De avond- en nachtsluiting van het Utrechtse Griftpark, Park Lepelburg en het Wilhelminapark is sinds deze maandag weer opgeheven. De parken waren sinds 7 oktober tussen 22.00 en 6.00 uur gesloten voor publiek vanwege overlast en overtredingen van de coronamaatregelen.

Het gebiedsverbod stond sinds afgelopen najaar aangegeven op borden bij de ingangen van de parken. Deze zijn ondertussen weer verwijderd.

De gemeente blijft wel controleren of bezoekers van de parken zich aan de geldende coronamaatregelen houden. Als het nodig is, zegt de gemeente opnieuw maatregelen te nemen.

Begin oktober veroorzaakten bezoekers van het Griftpark veel overlast. In de avonduren, nadat de horeca gesloten was, zaten er nog groepen mensen in het park. Zij hielden zich niet aan de coronamaatregelen.

De gemeente besloot daarom dat de parken verboden gebied werden. Overigens gaat de gemeente voor het Griftpark onderzoeken of er permanent een nachtelijke sluiting moet komen.