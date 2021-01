Zo'n 150 jongeren fietsten zondagmiddag mee met een zogenoemde fietsrave door Utrecht. De initiatiefnemers wilden hiermee aandacht vragen voor jongeren die als gevolg van de coronacrisis in de problemen komen.

"De coronamaatregelen zorgen ervoor dat er veel nieuwe problemen op de loer liggen: enorme stagetekorten, minder perspectief voor een baan en eenzaamheid en depressie", is te lezen in een persbericht van de fietsrave.

"Al bijna een jaar horen we 'het is maar een jaar', 'het is maar een feestje' en 'er zijn ergere dingen'. Maar ondertussen biedt de situatie steeds minder uitzicht en perspectief. Voor veel jongeren is deze onzekerheid ondraaglijk."

De deelnemers verzamelden zich om 17.00 uur op het Jaarbeursplein. Daar waren stippen op de grond aangebracht zodat iedereen makkelijk 1,5 meter afstand kon houden. Na een korte toespraak van initiatiefnemer Tessa Di Corrado begaf de stoet zich richting het Vredenburg.

Onder begeleiding van een aantal politiemotoren reden de jongeren door de stad richting de singel. Onderweg was muziek te horen via speakers en sommigen hadden hun fiets versierd met lichtjes. Vervolgens volgden de deelnemers de singel om tot slot weer te eindigen op het Jaarbeursplein.

De initiatiefnemers van de fietsrave hebben zich laten inspireren door vergelijkbare evenementen in Berlijn en Liverpool. "Wij hopen op een solidair beleid voor de volksgezondheid van iedereen. Van jong tot oud. En waar er meer oog is voor (kwetsbare) jongeren."