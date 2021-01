Een man is zondagmiddag uit een boom langs de singel in Utrecht gevallen. De persoon belandde in het water.

Het ging om een man die even daarvoor in een boom wilde klimmen. Het incident gebeurde aan de Manenburg.

Toegesnelde agenten wilden de man nog hulp aanbieden, maar de persoon weigerde dit. "Wilde helaas verder geen hulp van ons, dus bleef met een nat pak achter", schrijft Emile Vermeulen van de politie op Twitter.