Het lichaam van een 35-jarige man is vrijdagavond gevonden aan de Grevelingenstraat in de Utrechtse Rivierenwijk. De politie zegt niet uit te gaan van een misdrijf.

Rond 22.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Het lichaam lag bij een speeltuin.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. Hoewel het onderzoek van de politie nog niet is afgerond, lijkt volgens een woordvoerder een misdrijf uitgesloten.