Het UMC Utrecht noemt het besluit van het kabinet om 30.000 zorgverleners op korte termijn te vaccineren "goed nieuws". Dat besloot werd zaterdag door het ministerie van Volksgezondheid genomen.

In eerste instantie waren de eerste vaccins alleen bedoeld voor zorgmedewerkers van verpleeghuizen, in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en in de Wmo-ondersteuning. Zaterdag maakte het kabinet bekend dat deze groep wordt uitgebreid met verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen en ambulancemedewerkers. Reden hiervoor is de "zorgelijke situatie in de acute zorg", mede door de vele ziektemeldingen als gevolg van de coronapandemie.

"Het UMC Utrecht vindt het besluit van het kabinet om 30.000 zorgverleners het COVID19-vaccin te geven goed nieuws en belangrijke stap voor de zorgverleners die belangrijke zorg leveren. We zijn voorbereid om daar op korte termijn uitvoering aan te geven", aldus het UMC.

De landelijke vaccinatie-operatie start op vrijdag 8 januari. Dit wordt gedaan op drie vaccinatielocaties van de GGD in Houten, Veghel en Rotterdam. Later wordt er ook op andere plekken gestart met vaccineren.