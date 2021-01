Met champagne, maar ook met vuurwerk en autobranden is het nieuwe jaar ingeluid in Utrecht. Ook werd de mobiele Eenheid (ME) eenmaal ingezet. Toch lijkt het een rustiger Oud en Nieuw te zijn geweest in vergelijking met voorgaande jaren.

Om middernacht kwamen in veel wijken in de stad mensen op straat samen en werd er vuurwerk afgestoken.

Het vuurwerkverbod werd op veel plekken genegeerd. Andere buurtbewoners wensten elkaar met een glas champagne een gelukkig nieuwjaar.

De brandweer heeft meerdere keren moeten uitrukken voor autobranden. Hoeveel auto's er precies in vlammen opgingen wordt later bekendgemaakt.

De ME moest eenmaal kort ingezet worden. Aan de Robijnhof bekogelden jongeren de politie met stenen.

Er waren ook buurten in Utrecht waar het op straat beduidend rustig was. In de loop van vrijdagochtend komen gemeente en de politie met een eerste terugblik op afgelopen nacht en moet duidelijk worden hoe zij de nacht hebben ervaren.